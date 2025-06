Eclectique – Bouée 44260 Rohars Bouée 14 juin 2025

Eclectique Bouée 44260 Rohars Bouée 14 et 15 juin

Arts plastiques. De la peinture, de la céramique, des bijoux, du travail du cuir et du bois tourné seront présentés par cinq artistes et artisans d’art : Gérard Maillard, Muriel Lalloué, Dominique Brossard, Dominique Lelièvre, Marie Bruneteau. Agrémentés de démonstration de savoir faire. Samedi 14 juin de 14 h à 18 h , dimanche 15 juin de 10 h à 18 h, ancienne chapelle Sainte-Anne, Village portuaire de Rohars, Bouée. Gratuit. Contact : 06 14 82 43 69, [lacsar@orange.fr](mailto:lacsar@orange.fr).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-14T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-15T18:00:00.000+02:00

