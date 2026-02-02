Eclektik#26 Jeune Ballet d’Aquitaine Centre Culturel Les Carmes Langon

Eclektik#26 Jeune Ballet d’Aquitaine

Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes Langon Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Trois chorégraphes confrontent les danseurs du Jeune Ballet d’Aquitaine aux différents courants de la création artistique et aux processus créatifs. Étape ultime de leur parcours, le temps de la rencontre avec le public constitue pour ces jeunes interprètes un élément essentiel dans leur formation.

Les trois pièces présentées entrent au répertoire pour mettre en lumière l’engagement et l’énergie de la jeune génération et célébrer la diversité et la vitalité de la création contemporaine.

A partir de 8 ans

Durée 1h15

La librairie Raijin BD sera présente à partir de 19h pour présenter un choix de livres en lien avec le spectacle du jour

Bord de scène après le spectacle .

Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 14 45 contact@lescarmes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Eclektik#26 Jeune Ballet d’Aquitaine

L’événement Eclektik#26 Jeune Ballet d’Aquitaine Langon a été mis à jour le 2026-01-30 par La Gironde du Sud