Eclipse à la Tour de l’Honneur Tour de l’Honneur Lesparre-Médoc
mercredi 12 août 2026 · Tour de l'Honneur · Lesparre-Médoc
Informations pratiques
Lesparre-Médoc
Eclipse à la Tour de l’Honneur
Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:45:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Venez admirer l’éclipse dans le cadre exceptionnel de la Tour de l’Honneur.
L’arrivée sur le site sera possible jusqu’à 19h15. Une fois sur la terrasse vous serez accueillis avec un verre de vin rosé de Sandrine du Château Grand Gallius (ou boisson non alcoolisée).
Vous pourrez ensuite admirer l’éclipse avec vos lunettes adaptées (possibilité de prêt sur place), ainsi que les constellations et étoiles filantes.
La distribution d’une collation sera également prévue.
Pour raisons de sécurité, cette activité est réservée aux adultes et adolescents.
Sur réservation, le nombre de place étant limité.
Sous réserve de conditions météorologiques favorables. .
Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 77 60 14 amisdelatour@gmail.com
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English : Eclipse à la Tour de l’Honneur
L’événement Eclipse à la Tour de l’Honneur Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Médoc-Vignoble