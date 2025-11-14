ÉCLIPSE Cessenon-sur-Orb

vendredi 14 novembre 2025.

Rue des Jardins Cessenon-sur-Orb Hérault

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Éclipse

Léo Rousselet / Cirque des petites natures

Cirque

[Création 2025 Spectacle accueilli en résidence de création ]

Accueilli en résidence la saison dernière pour la création de ce spectacle, l’artiste Léo Rousselet nous avait présenté la version courte d’Éclipse. Une vingtaine de minutes d’enchantement, que vous pourrez découvrir cette année dans sa version intégrale.

Une lampe, une balle blanche, un chandelier, des allumettes, une enceinte qui diffuse un tango rétro…

Dans ce cadre un peu trop soigné évolue un personnage un peu trop méticuleux. Sur sa chaise, sous sa lampe, il attend dans la pénombre. Il jongle avec la balle que l’obscurité lui a donnée, ignorant que la pénombre va la lui reprendre…

Léo Rousselet joue avec l’ombre, le temps, la lumière et la balle pour créer des moments de suspension qui varient en rythme, se décalent et se transforment. Comme par magie… .

Rue des Jardins Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 62 36 26 reservation.lasaison@cc-sud-herault.fr

English :

Eclipse

Léo Rousselet / Cirque des petites natures

Circus

German :

Sonnenfinsternis

Léo Rousselet / Cirque des petites natures (Zirkus der kleinen Naturen)

Zirkus

Italiano :

Eclissi

Léo Rousselet / Cirque des petites natures

Il circo

Espanol :

Eclipse

Léo Rousselet / Cirque des petites natures

Circo

