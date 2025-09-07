Éclipse lunaire Planétarium d’Epinal Épinal

Éclipse lunaire

Planétarium d’Epinal MJC Belle Étoile, Rue Dom Pothier Épinal Vosges

Dimanche 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07 22:00:00

2025-09-07

Le ciel du dimanche 07 septembre 2025 se parera d’une éclipse lunaire.

Le Planétarium d’Épinal vous invite à suivre l’événement sur place, lever les yeux vers le ciel pour profiter de ce spectacle naturel fascinant, et découvrir les secrets des éclipses au cours de nos animations.Tout public

English :

On Sunday, September 07, 2025, the sky will be adorned with a lunar eclipse.

The Planétarium d?Épinal invites you to follow the event in situ, look up at the sky to enjoy this fascinating natural spectacle, and discover the secrets of eclipses during our animations.

German :

Am Sonntag, dem 07. September 2025, wird der Himmel mit einer Mondfinsternis geschmückt sein.

Das Planetarium von Épinal lädt Sie ein, das Ereignis vor Ort zu verfolgen, den Blick zum Himmel zu heben, um dieses faszinierende Naturschauspiel zu genießen, und im Rahmen unserer Animationen die Geheimnisse der Sonnenfinsternis zu entdecken.

Italiano :

Domenica 07 settembre 2025 il cielo sarà ornato da un’eclissi lunare.

Il Planetario di Épinal vi invita a seguire l’evento in loco, ad alzare gli occhi al cielo per godere di questo affascinante spettacolo naturale e a scoprire i segreti delle eclissi durante i nostri eventi.

Espanol :

El cielo del domingo 07 de septiembre de 2025 se engalanará con un eclipse lunar.

El Planetario de Épinal le invita a seguir el acontecimiento in situ, a mirar al cielo para disfrutar de este fascinante espectáculo natural y a descubrir los secretos de los eclipses durante nuestros eventos.

