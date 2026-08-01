Éclipse solaire Le Grand-Quevilly
mercredi 12 août 2026 · Le Grand-Quevilly
Informations pratiques
Le Grand-Quevilly
Éclipse solaire
72 Rue des Martyrs de la Résistance Le Grand-Quevilly Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 21:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Mercredi 12 août, une éclipse solaire rare sera observable dans le ciel en fin de journée. Le soleil étant caché à plus de 90 %, l’éclipse sera impressionnante. Elle ne se reproduira, dans ces mêmes proportions, que dans plusieurs décennies. La dernière éclipse solaire de cette envergure en France remonte à 1999 .
La Ville de Grand Quevilly donne rendez-vous aux habitants le 12 août à 19h, plaine de jeux Léon-Blum, pour observer cette éclipse solaire et partager un moment inoubliable.
La Ville fournira les lunettes de protection. .
72 Rue des Martyrs de la Résistance Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie
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English : Éclipse solaire
L’événement Éclipse solaire Le Grand-Quevilly a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Rouen tourisme
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