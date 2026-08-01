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AGENDA · Le Grand-Quevilly

Éclipse solaire Le Grand-Quevilly

mercredi 12 août 2026 · Le Grand-Quevilly

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
72 Rue des Martyrs de la Résistance
Ville
76120 Le Grand-Quevilly
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Grand-Quevilly

Éclipse solaire

72 Rue des Martyrs de la Résistance Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Mercredi 12 août, une éclipse solaire rare sera observable dans le ciel en fin de journée. Le soleil étant caché à plus de 90 %, l’éclipse sera impressionnante. Elle ne se reproduira, dans ces mêmes proportions, que dans plusieurs décennies. La dernière éclipse solaire de cette envergure en France remonte à 1999 .

La Ville de Grand Quevilly donne rendez-vous aux habitants le 12 août à 19h, plaine de jeux Léon-Blum, pour observer cette éclipse solaire et partager un moment inoubliable.

La Ville fournira les lunettes de protection.   .

72 Rue des Martyrs de la Résistance Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie  

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English : Éclipse solaire

L’événement Éclipse solaire Le Grand-Quevilly a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Rouen tourisme

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