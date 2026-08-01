Informations pratiques

Le Grand-Quevilly

Éclipse solaire

72 Rue des Martyrs de la Résistance Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Mercredi 12 août, une éclipse solaire rare sera observable dans le ciel en fin de journée. Le soleil étant caché à plus de 90 %, l’éclipse sera impressionnante. Elle ne se reproduira, dans ces mêmes proportions, que dans plusieurs décennies. La dernière éclipse solaire de cette envergure en France remonte à 1999 .

La Ville de Grand Quevilly donne rendez-vous aux habitants le 12 août à 19h, plaine de jeux Léon-Blum, pour observer cette éclipse solaire et partager un moment inoubliable.

La Ville fournira les lunettes de protection. .

72 Rue des Martyrs de la Résistance Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie

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English : Éclipse solaire

L’événement Éclipse solaire Le Grand-Quevilly a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Rouen tourisme