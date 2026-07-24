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AGENDA · Pannes

Eclipse Solaire Pannes

mercredi 12 août 2026 · Pannes

Eclipse Solaire Pannes

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Rue des Luats
Ville
45700 Pannes
Département
Loiret
Tarif

Pannes

Eclipse Solaire

Rue des Luats Pannes Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Eclipse Solaire
Venez observer l’éclipse solaire au stade P JEMETZ ! Restauration , musique, distribution de lunettes et feu d’artifice à 23h !   .

Rue des Luats Pannes 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 76 76 

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English :

Solar Eclipse

L’événement Eclipse Solaire Pannes a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS