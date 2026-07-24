AGENDA · Pannes
Eclipse Solaire Pannes
mercredi 12 août 2026 · Pannes
Informations pratiques
Pannes
Eclipse Solaire
Rue des Luats Pannes Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Eclipse Solaire
Venez observer l’éclipse solaire au stade P JEMETZ ! Restauration , musique, distribution de lunettes et feu d’artifice à 23h ! .
Rue des Luats Pannes 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 76 76
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English :
Solar Eclipse
L’événement Eclipse Solaire Pannes a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS