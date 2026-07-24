Informations pratiques

Pannes

Eclipse Solaire

Rue des Luats Pannes Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Eclipse Solaire

Venez observer l’éclipse solaire au stade P JEMETZ ! Restauration , musique, distribution de lunettes et feu d’artifice à 23h ! .

Rue des Luats Pannes 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 76 76

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English :

Solar Eclipse

L’événement Eclipse Solaire Pannes a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS