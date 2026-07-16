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AGENDA · Ry

Eclipse solaire partielle à Ry Espace de loisirs Ry

mercredi 12 août 2026 · Espace de loisirs · Ry

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Espace de loisirs
Adresse
Chemin du Moulin à cuir
Ville
76116 Ry
Département
Seine-Maritime
Tarif

Ry

Eclipse solaire partielle à Ry

Espace de loisirs Chemin du Moulin à cuir Ry Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 20:30:00

Date(s) :
2026-08-12

La commune de Ry vous invite à vivre un moment exceptionnel en observant l’éclipse partielle du Soleil, en toute sécurité !

Grâce à la présence de Roger Marical, passionné d’astronomie et membre de l’Observatoire de Rouen, venez découvrir ce phénomène fascinant accompagné d’explications et de matériel d’observation adapté Télescope, chambre noire à sténopé, lunettes spéciales pour observer le Soleil et divers instruments d’observation fabriqués maison.

Petits et grands, venez partager ce moment rare et spectaculaire en famille ou entre amis !   .

Espace de loisirs Chemin du Moulin à cuir Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 60 61  accueil.mairie@mairie-ry.fr

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English : Eclipse solaire partielle à Ry

L’événement Eclipse solaire partielle à Ry Ry a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin