UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Urcuit

Éclipse solaire préparez vos yeux au spectacle ! Café Associatif Urcuit

samedi 8 août 2026 · Café Associatif · Urcuit

Éclipse solaire préparez vos yeux au spectacle ! Café Associatif Urcuit

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Café Associatif
Adresse
154 Route du Bourg
Ville
64990 Urcuit
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Urcuit

Éclipse solaire préparez vos yeux au spectacle !

Café Associatif 154 Route du Bourg Urcuit Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 11:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Le 12 août prochain, un événement astronomique exceptionnel illuminera notre ciel une éclipse solaire. Ce phénomène rare et magnifique suscite l’émerveillement, mais exige une vigilance particulière pour la protection de vos yeux.

Venez participer à une rencontre d’échange et d’information autour de ce rendez-vous céleste. Nous y décrypterons les secrets de ce spectacle fascinant et partagerons les règles d’or pour l’observer en toute sécurité.

L’occasion idéale pour poser vos questions, découvrir les dispositifs de protection adéquats et aborder cet événement sereinement en famille ou entre amis.   .

Café Associatif 154 Route du Bourg Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 31 68 31 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Éclipse solaire préparez vos yeux au spectacle !

L’événement Éclipse solaire préparez vos yeux au spectacle ! Urcuit a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Urcuit (Pyrénées-Atlantiques)