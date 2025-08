ECLIPSE CENTRE CULTUREL SAINT-CYPRIEN Toulouse

CENTRE CULTUREL SAINT-CYPRIEN 58 Allées Charles de Fitte Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 12 EUR

Début : 2025-11-20 20:30:00

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Dans le cadre du festival Marionnettissimo

Une chaise, une lampe, quelques objets. Un personnage méticuleux attend dans la pénombre. La lumière s’éteint, une balle apparaît. Il jongle, sans savoir qu’elle lui sera reprise. Des

séquences de manipulations décalées et transformées par les rythmes et les durées de la lumière. 3 .

CENTRE CULTUREL SAINT-CYPRIEN 58 Allées Charles de Fitte Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 27 77 accueil.stcyprien@mairie-toulouse.fr

As part of the Marionnettissimo festival

Im Rahmen des Festivals Marionnettissimo

Nell’ambito del festival Marionnettissimo

En el marco del festival Marionnettissimo

