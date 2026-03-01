Éclosion

Route de la Chapelotte Henrichemont Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Découvrez l’exposition Éclosion au Totem de La Borne, une exploration artistique autour de la naissance des formes et du processus de création.

La Galerie Le Totem de La Borne accueille l’exposition Éclosion , qui explore les différentes étapes de l’apparition et de la transformation des formes dans la création artistique. Cette exposition collective réunit les artistes de la collective Les Argilées — Livia Dalbouse, Sarah Davidoux, Ophélia Derely, Hélène Foucher et Lila Signolet Bigallet — ainsi que Élise Poivet et Greky. À travers leurs œuvres, ces artistes proposent des regards sensibles sur la matière et le geste créatif, au cœur de la céramique contemporaine. L’exposition invite les visiteurs à découvrir la diversité des approches et des univers artistiques présentés au Totem, lieu dédié à la céramique et à la création à La Borne. .

Route de la Chapelotte Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire contact@letotemdelaborne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Éclosion exhibition at Totem de La Borne, an artistic exploration of the birth of forms and the creative process.

L’événement Éclosion Henrichemont a été mis à jour le 2026-03-11 par OT BOURGES