Ecluse des repenties et site de la Citadelle Ecluse des Repenties et citadelle de valenciennes Valenciennes

Ecluse des repenties et site de la Citadelle Dimanche 21 septembre, 10h00, 15h00 Ecluse des Repenties et citadelle de valenciennes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Ouvrage hydraulique majeur dans la vile civile et militaire de la cité, le site d’entrée des eaux de l’Escaut est un des derniers vestiges de notre enceinte fortifiée. Guidés par des bénévoles passionnés, d’une grande expertise, vous aurez plaisir à vous replonger dans l’histoire.

En partenariat avec le Comité de Sauvegarde du Patrimoine Valenciennois

Dimanche 21 septembre, de 10h à 12h et de 15h à 17h, accès libre sans réservation, accueil entrée du parking Lacuzon.

Ecluse des Repenties et citadelle de valenciennes parking Lacuzon Valenciennes 59300

Philippe BEAUSSART, Directeur du Service archéologique de Valenciennes