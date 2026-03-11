Éco-art (1/2) Houplin-Ancoisne

Éco-art (1/2)

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05 15:45:00

Date(s) :

2026-07-05

15 h 17 h

45 min

**L’homme qui plantait des arbres**

Théâtre des Turbulences

Fable écologique

à partir de 6 ans

Un homme au cours d’une longue promenade dans les Alpes de Haute-Provence rencontre un berger. Ce berger vit seul dans ce pays hostile. Il plante des arbres. Cent arbres chaque jour sans rien attendre en retour. Quelques années plus tard apparaissent des forêts de chênes, de hêtres, de bouleaux, de frênes… L’eau est revenue, la lande aride et désolée est devenue une terre pleine de vie ! Cette fable suscite un large écho à notre époque, (re)découvrez l’œuvre de Jean Giono en prenant part à l’histoire.

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.

_**Du 5 juillet au 31 août P’tit air de vacances à Mosaïc**_

_**Activités d’éveil pour les tout-petits, construction de cabanes pour les 3-5 ans, ateliers créatifs dans les jardins pour les 6 ans et +, activités de bien-être pour les adultes, siestes musicales, visites, jeux de société…Cet été, évadez-vous à deux pas de chez vous !**_

15 h 17 h

45 min

**L’homme qui plantait des arbres**

Théâtre des Turbulences

Fable écologique

à partir de 6 ans

Un homme au cours d’une longue promenade dans les Alpes de Haute-Provence rencontre un berger. Ce berger vit seul dans ce pays hostile. Il plante des arbres. Cent arbres chaque jour sans rien attendre en retour. Quelques années plus tard apparaissent des forêts de chênes, de hêtres, de bouleaux, de frênes… L’eau est revenue, la lande aride et désolée est devenue une terre pleine de vie ! Cette fable suscite un large écho à notre époque, (re)découvrez l’œuvre de Jean Giono en prenant part à l’histoire.

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.

_**Du 5 juillet au 31 août P’tit air de vacances à Mosaïc**_

_**Activités d’éveil pour les tout-petits, construction de cabanes pour les 3-5 ans, ateliers créatifs dans les jardins pour les 6 ans et +, activités de bien-être pour les adultes, siestes musicales, visites, jeux de société…Cet été, évadez-vous à deux pas de chez vous !**_ .

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 24 mosaic@lillemetropole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3 pm 5 pm

45 min

**L’homme qui plantait des arbres** (The man who planted trees)

Théâtre des Turbulences

Ecological fable

ages 6 and up

A man on a long walk in the Alpes de Haute-Provence meets a shepherd. The shepherd lives alone in this hostile country. He plants trees. A hundred trees every day, expecting nothing in return. A few years later, forests of oak, beech, birch and ash appear… The water has returned, and the barren wasteland has become a land full of life! This fable resonates with our times, so (re)discover Jean Giono’s work by taking part in the story.

Mosaïc opening hours: 10 am 7 pm. Last admission at 6 p.m

The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further details about accessibility.

_**From July 5 to August 31: P?tit air de vacances à Mosaïc**_ (In French only)

early-learning activities for toddlers, tree-house building for 3-5 year-olds, creative garden workshops for 6+ year-olds, wellness activities for adults, musical siestas, visits, board games… This summer, get away from it all, just a stone’s throw from home!

L’événement Éco-art (1/2) Houplin-Ancoisne a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme