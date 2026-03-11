Éco-art (2/2) Houplin-Ancoisne

Éco-art (2/2)

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:00:00

fin : 2026-07-12 15:45:00

Date(s) :

2026-07-12

15 h 17 h

45 min

**Mon LAP-1 & the useless machines**

Compagnie DMT

Concert robotico-bucolique interactif Tout public

Mon Lap-1 & the useless machines, c’est un concert d’un genre particulier celui d’un lapin robot et de machines effectuant un retour à la nature…

UNE DOUCE MUSIQUE ELECTRO NAÏVE ET TENDRE. Une mélopée, et bientôt des mots. Et des histoires.

DES HISTOIRES DE LAPIN. Une fable écologique interrogeant notre rapport à la nature comme à la technologie…

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.

_**Du 5 juillet au 31 août P’tit air de vacances à Mosaïc**_

_**Activités d’éveil pour les tout-petits, construction de cabanes pour les 3-5 ans, ateliers créatifs dans les jardins pour les 6 ans et +, activités de bien-être pour les adultes, siestes musicales, visites, jeux de société…Cet été, évadez-vous à deux pas de chez vous !**_

15 h 17 h

45 min

**Mon LAP-1 & the useless machines**

Compagnie DMT

Concert robotico-bucolique interactif Tout public

Mon Lap-1 & the useless machines, c’est un concert d’un genre particulier celui d’un lapin robot et de machines effectuant un retour à la nature…

UNE DOUCE MUSIQUE ELECTRO NAÏVE ET TENDRE. Une mélopée, et bientôt des mots. Et des histoires.

DES HISTOIRES DE LAPIN. Une fable écologique interrogeant notre rapport à la nature comme à la technologie…

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.

_**Du 5 juillet au 31 août P’tit air de vacances à Mosaïc**_

_**Activités d’éveil pour les tout-petits, construction de cabanes pour les 3-5 ans, ateliers créatifs dans les jardins pour les 6 ans et +, activités de bien-être pour les adultes, siestes musicales, visites, jeux de société…Cet été, évadez-vous à deux pas de chez vous !**_ .

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 24 mosaic@lillemetropole.fr

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English :

3 pm 5 pm

45 min

**Mon LAP-1 & the useless machines**

Compagnie DMT

Interactive robotic-bucolic concert All audiences

Mon Lap-1 & the useless machines is a special kind of concert: a robot rabbit and machines returning to nature?

A GENTLE, NAIVE AND TENDER ELECTRO MUSIC. A melody, and soon words. And stories.

RABBIT STORIES. An ecological fable questioning our relationship with nature and technology alike?

Mosaïc open: 10 am 7 pm. Last admission at 6 p.m

The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further details on the accessibility of activities.

_**From July 5 to August 31: P?tit air de vacances à Mosaïc**_ (In French only)

early-learning activities for toddlers, tree-house building for 3-5 year-olds, creative garden workshops for 6+ year-olds, wellness activities for adults, musical siestas, visits, board games… This summer, get away from it all, just a stone’s throw from home!

L’événement Éco-art (2/2) Houplin-Ancoisne a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme