Éco-balade à la découverte du Grand-duc Parking Dégriffstock Istres

Éco-balade à la découverte du Grand-duc

Vendredi 5 décembre 2025 de 17h à 19h. Parking Dégriffstock 102 avenue Saint Exupéry Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05 19:00:00

2025-12-05

Thierry Villete, naturaliste passionné, vous emmènent, au lever de la lune, pour écouter le grand Duc et tenter de l’apercevoir sur le site de la colline du Miouvin au bord de l’étang de l’Olivier.

Au fil des saisons, laissez-vous guider par Thierry dans l’exploration de l’étang de Rassuen. Vous y découvrirez ses nuances changeantes la lumière qui joue sur l’eau, les couleurs qui se transforment, les senteurs de la végétation et les chants des oiseaux qui rythment le paysage.



Rendez vous à 17h sur le parking de Degrifstock à la sortie de la ville, direction Miramas. .

Parking Dégriffstock 102 avenue Saint Exupéry Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Thierry Villete, a passionate naturalist, will take you to listen to the Great Horned Owl at moonrise and try to spot it on the Miouvin hill on the edge of the Etang de l’Olivier.

German :

Thierry Villete, ein passionierter Naturforscher, nimmt Sie bei Mondaufgang mit, um den Uhu zu hören und zu versuchen, ihn auf dem Hügel von Miouvin am Ufer des Étang de l’Olivier zu sehen.

Italiano :

Thierry Villete, appassionato naturalista, vi porterà al sorgere della luna ad ascoltare il gufo reale e a cercare di avvistarlo sulla collina di Miouvin, sulle rive dell’Etang de l’Olivier.

Espanol :

Thierry Villete, naturalista apasionado, le acompañará a la salida de la luna para escuchar al búho real e intentar avistarlo en la colina de Miouvin, a orillas del Etang de l’Olivier.

