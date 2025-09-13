Eco balade autour de l’étang de Berre Club Nautique de Martigues Martigues

Eco balade autour de l’étang de Berre

Samedi 13 septembre 2025 de 10h à 12h30.

Samedi 18 octobre 2025 de 10h à 12h30.

Samedi 15 novembre 2025 de 10h à 12h30. Club Nautique de Martigues 4, quai Sainte-Anne Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Sous le soleil généreux de Martigues, profitez d’une éco-balade inoubliable le long des rives de l’étang de Berre. Une marche de 5km sur les rives de l’étang accompagné d’un guide local pour tout connaître de son histoire.

Baignée par un climat doux et lumineux, cette marche guidée de 5 km A/R vous plonge dans une mosaïque de paysages contrastés roselières, plages discrètes et points de vue uniques sur le plus grand étang d’eau salée d’Europe.



Ici, loin de l’agitation urbaine, laissez-vous porter par le calme de la nature, observez les oiseaux migrateurs et découvrez une flore méditerranéenne aux mille nuances.

Votre guide local vous fera vivre une expérience ludique et enrichissante, entre anecdotes et sensibilisation écologique, tout en valorisant une biodiversité fragile.



Plus qu’une simple promenade, cette sortie est aussi une invitation à redécouvrir un territoire souvent réduit à son image industrielle, mais aujourd’hui en pleine renaissance. Accordez-vous un moment de détente, ressourcez-vous et participez à la redynamisation de l’étang de Berre, joyau naturel retrouvé. .

Club Nautique de Martigues 4, quai Sainte-Anne Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Under the generous Martigues sun, enjoy an unforgettable eco-walk along the banks of the Berre pond. A 5km walk along the banks of the pond accompanied by a local guide to learn all about its history.

German :

Genießen Sie unter der strahlenden Sonne von Martigues einen unvergesslichen Öko-Spaziergang entlang des Ufers des Berre-Teichs. Ein 5 km langer Spaziergang entlang des Teichufers in Begleitung eines ortskundigen Führers, bei dem Sie alles über seine Geschichte erfahren.

Italiano :

Godetevi un’indimenticabile passeggiata ecologica lungo le rive dell’Etang de Berre nella soleggiata Martigues. Una passeggiata di 5 km lungo le rive del lago, accompagnati da una guida locale, per conoscere la sua storia.

Espanol :

Bajo el generoso sol de Martigues, disfrute de un inolvidable paseo ecológico por las orillas del estanque de Berre. Un paseo de 5 km por la orilla del estanque acompañado de un guía local le permitirá descubrir toda su historia.

