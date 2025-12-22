Eco balade autour de l’étang de Berre, Club Nautique de Martigues Martigues

Eco balade autour de l’étang de Berre

Samedi 14 mars 2026 de 10h à 12h30.

Samedi 11 avril 2026 de 10h à 12h30.

Samedi 16 mai 2026 de 14h à 16h30.

Samedi 20 juin 2026 de 10h à 12h30.

Samedi 12 septembre 2026 de 10h à 12h30.

Samedi 17 octobre 2026 de 10h à 12h30.

Samedi 14 novembre 2026 de 10h à 12h30. Club Nautique de Martigues 4, quai Sainte-Anne Martigues Bouches-du-Rhône

Sous le soleil généreux de Martigues, profitez d’une éco-balade inoubliable le long des rives de l’étang de Berre. Une marche de 5km sur les rives de l’étang accompagné d’un guide local pour tout connaître de son histoire.

Baignée par un climat doux et lumineux, cette marche guidée de 5 km A/R vous plonge dans une mosaïque de paysages contrastés roselières, plages discrètes et points de vue uniques sur le plus grand étang d’eau salée d’Europe.



Ici, loin de l’agitation urbaine, laissez-vous porter par le calme de la nature, observez les oiseaux migrateurs et découvrez une flore méditerranéenne aux mille nuances.

Votre guide local vous fera vivre une expérience ludique et enrichissante, entre anecdotes et sensibilisation écologique, tout en valorisant une biodiversité fragile.



Plus qu’une simple promenade, cette sortie est aussi une invitation à redécouvrir un territoire souvent réduit à son image industrielle, mais aujourd’hui en pleine renaissance. Accordez-vous un moment de détente, ressourcez-vous et participez à la redynamisation de l’étang de Berre, joyau naturel retrouvé. .

Club Nautique de Martigues 4, quai Sainte-Anne Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Under the generous Martigues sun, enjoy an unforgettable eco-walk along the banks of the Berre pond. A 5km walk along the banks of the pond accompanied by a local guide to learn all about its history.

