Éco-balade De la Chênaie de Lavalduc vers les Salins de Rassuen chemin de LAVALDUC Istres

Éco-balade De la Chênaie de Lavalduc vers les Salins de Rassuen

Samedi 7 mars 2026 de 9h à 10h30. chemin de LAVALDUC Parking du mas de Lavalduc Istres Bouches-du-Rhône

Thierry Villete, naturaliste passionné vous emmène à la découverte de l’éco-système du territoire Istréen. Lors de cette sortie, découvrez la chênaie de Lavalduc labellisée A.R.B.R.E.S remarquables puis des anciens salins de Rassuen.

Lors de balades commentées ils vous invite à ouvrir vos sens observer la flore des étangs et de la garrigue, respirer leurs parfums, écouter le chants d’oiseaux qui peuplent ces paysages typiquement provençaux. .

chemin de LAVALDUC Parking du mas de Lavalduc Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Thierry Villete, a passionate naturalist, takes you on a tour of the eco-system of the Istréen region. On this outing, discover the Lavalduc oak grove, which has been awarded the A.R.B.R.E.S. label, and the former Rassuen salt pans.

