Éco-balade Découverte des salins de Rassuen Station d’épuration Istres

Samedi 4 octobre 2025 de 9h à 11h. Station d’épuration Rassuen Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-04 11:00:00

2025-10-04

Thierry Vilette, naturaliste passionné vous emmène à la découverte de l’éco-système du territoire Istréen.

Lors de balades commentées ils vous invite à ouvrir vos sens : observer la flore des étangs et de la garrigue, respirer leurs parfums, écouter le chant d’oiseaux qui peuplent ces paysages typiquement provençaux.

Pour cette sortie, Violaine Jubely, initiée à l’herboristerie et à la botanique, sera également présente et proposera une découverte des grands principes d’utilisation des plantes de la nature, les règles de cueillette et les possibilités d’utilisation (culinaire, cosmétique, bien-être).



Au fil des saisons, laissez-vous guider dans l’exploration de l’étang de Rassuen. Vous y découvrirez ses nuances changeantes la lumière qui joue sur l’eau, les couleurs qui se transforment, les senteurs de la végétation et les chants des oiseaux qui rythment le paysage. Vous pourrez ainsi constater les migrations, quand certains volatiles s’envolent vers d’autres horizons et que d’autres choisissent de rester. .

Station d’épuration Rassuen Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Thierry Vilette, a passionate naturalist, takes you on a journey to discover the eco-system of the Istréen region.

German :

Thierry Vilette, ein leidenschaftlicher Naturforscher, nimmt Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch das Ökosystem der Region Istréen.

Italiano :

Thierry Vilette, appassionato naturalista, vi accompagna alla scoperta dell’ecosistema della regione dell’Istré.

Espanol :

Thierry Vilette, naturalista apasionado, le lleva a descubrir el ecosistema de la región de Istré.

