Éco-balade Découverte des salins de Rassuen Station d’épuration Istres

Éco-balade Découverte des salins de Rassuen

Samedi 14 février 2026 de 9h à 11h. Station d’épuration Rassuen Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-14 09:00:00

fin : 2026-02-14 11:00:00

2026-02-14

Dans le cadre des éco-balades, Thierry Vilette, naturaliste passionné, vous propose une sortie d’observation des oiseaux à l’étang de Rassuen, à la découverte de l’écosystème istréen.

Cette éco-balade est consacrée à l’observation des oiseaux de l’étang de Rassuen. Accompagnés par Thierry Vilette, naturaliste, les participants découvrent les espèces présentes sur le site, migratrices ou sédentaires.



La balade commentée permet également d’évoquer la faune et la flore des étangs et de la garrigue environnante, dans le cadre d’une sortie de découverte du milieu naturel.



Pensez à mettre des chaussures confortables et prendre vos jumelles si vous en avez. .

Station d’épuration Rassuen Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

As part of our eco-tours, Thierry Vilette, an enthusiastic naturalist, proposes a birdwatching outing to Rassuen pond, to discover the Istré ecosystem.

