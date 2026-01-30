Éco-balade Haies et bois à Entressen Promenade Raymond Chevallier Istres
Éco-balade Haies et bois à Entressen
Samedi 11 avril 2026 de 9h à 10h30. Promenade Raymond Chevallier Ecole de la Clef des Champs Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-11 10:30:00
2026-04-11
Thierry Villete, naturaliste passionné vous emmène à la découverte de l’éco-système du territoire Istréen. Partez à la découverte du coucou et de la faune et flore locale vers l’étang d’Entressen et le Mas de la Tour.
Lors de balades commentées ils vous invite à ouvrir vos sens observer la flore des étangs et de la garrigue, respirer leurs parfums, écouter le chants d’oiseaux qui peuplent ces paysages typiquement provençaux. .
Promenade Raymond Chevallier Ecole de la Clef des Champs Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr
English :
Thierry Villete, a passionate naturalist, takes you on a journey of discovery through the eco-system of the Istréen region. Discover the cuckoo and the local flora and fauna around the Etang d’Entressen and the Mas de la Tour.
