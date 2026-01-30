Éco-balade Haies et bois à Entressen Promenade Raymond Chevallier Istres

Éco-balade Haies et bois à Entressen

Samedi 11 avril 2026 de 9h à 10h30. Promenade Raymond Chevallier Ecole de la Clef des Champs Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 10:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Thierry Villete, naturaliste passionné vous emmène à la découverte de l’éco-système du territoire Istréen. Partez à la découverte du coucou et de la faune et flore locale vers l’étang d’Entressen et le Mas de la Tour.

Lors de balades commentées ils vous invite à ouvrir vos sens observer la flore des étangs et de la garrigue, respirer leurs parfums, écouter le chants d’oiseaux qui peuplent ces paysages typiquement provençaux. .

Promenade Raymond Chevallier Ecole de la Clef des Champs Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thierry Villete, a passionate naturalist, takes you on a journey of discovery through the eco-system of the Istréen region. Discover the cuckoo and the local flora and fauna around the Etang d’Entressen and the Mas de la Tour.

L’événement Éco-balade Haies et bois à Entressen Istres a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme d’Istres