Éco-balade naturaliste dans la plaine de la Crau, site du Mas de Chauvet La Grange Entressen Istres

Éco-balade naturaliste dans la plaine de la Crau, site du Mas de Chauvet

Samedi 25 avril 2026 à partir de 8h45. La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-25 08:45:00

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Participez à la découverte du site exceptionnel de la plaine de la Crau et de ses nombreuses richesses avec Thierry Vilette, naturaliste.

Dernière steppe méditerranéenne d’Europe, la Plaine de la Crau abrite une remarquable diversité d’oiseaux, tels que les outardes, le faucon crécerellette, l’œdicnème criard ou encore les alouettes, que vous aurez peut-être la chance d’observer. Vous serez également surpris par sa végétation rase, typiquement steppique, aux senteurs méditerranéennes caractéristiques.



Départ depuis le parking de la Grange à Entressen

Durée environ 3 h



8h45 accueil du public sur le parking de la Grange pour co-voiturage



9h Départ en voiture jusque sur le site du Mas Chauvet .

La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Join naturalist Thierry Vilette in discovering the exceptional site of the Crau plain and its many riches.

