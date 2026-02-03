Eco-challenge Association socioculturelle du Centre Pierre Legendre Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-12 19:00 – 21:00

Gratuit : non Prix libre Sur inscription Tout public

Objectif de l’atelier : Mieux comprendre les enjeux environnementaux et identifier les solutions individuelles et collectives que chacun.e a envie de mettre en place pour contribuer à son niveau à un avenir durable. Dans cet atelier :- Testez et développez vos connaissances sur les enjeux climatiques à travers un quiz par équipe- Echangez sur les bénéfices de la transition écologique pour les citoyens et les organisations- Partagez votre bilan environnemental pour mieux comprendre votre impact- Réalisez votre propre plan d’action, atteignable et qui vous donne envie ! Modalité :- 2h en présentiel- les places étant limitées assurez-vous, s’il vous plaît, d’être bien disponible

Association socioculturelle du Centre Pierre Legendre Couëron 44220

02-40-86-13-42 https://www.billetweb.fr/leco-challenge-de-little-big-impact33



