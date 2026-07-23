ECO-FESTIVAL LA ROUTE DE LA RÉCUP RECUPALYS Saiguède

Informations pratiques

Saiguède

ECO-FESTIVAL LA ROUTE DE LA RÉCUP

RECUPALYS 4 Fond Vieille Saiguède Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Le village de Saiguède accueillera l’ECO FESTIVAL La Route de la Récup, un événement gratuit, familial et engagé consacré au réemploi, à l’économie circulaire et aux initiatives locales.

Durant toute une journée, habitants, familles, curieux et passionnés sont invités à venir découvrir celles et ceux qui agissent chaque jour pour une consommation plus responsable. À travers des rencontres, des démonstrations et des animations, La Route de la Récup met en lumière les talents et les acteurs qui donnent une seconde vie aux objets, valorisent les ressources locales et favorisent le lien social.

Près de 50 exposants seront réunis pour faire découvrir la richesse du territoire créateurs écoresponsables, producteurs locaux, associations, artisans, artistes et conférenciers partageront leur savoir-faire et leurs engagements.

Les visiteurs pourront profiter de nombreuses animations tout au long de la journée

un marché de producteurs locaux ;

un espace dédié aux créateurs écoresponsables ;

un village associatif ;

des ateliers participatifs et DIY ;

des expositions d’artistes récup’ ;

des conférences et temps d’échange ;

des animations pour petits et grands ;

des food trucks et une restauration sur place ;

une ambiance musicale tout au long de la journée.

Pensée comme un véritable parcours de découvertes, La Route de la Récup invite chacun à explorer de nouvelles façons de consommer, réparer, fabriquer et partager, dans une ambiance conviviale et festive.

Un événement qui rassemble

Au-delà de la sensibilisation au réemploi, La Route de la Récup est avant tout un rendez-vous de territoire. Elle favorise les rencontres entre citoyens, associations, entrepreneurs, artisans et producteurs qui œuvrent au quotidien pour une économie plus durable et plus solidaire.

L’événement s’adresse à tous les publics familles, amateurs de création, consommateurs engagés ou simplement curieux de découvrir des initiatives positives et inspirantes.

La Route de la Récup 2026 une journée pour découvrir, rencontrer, apprendre et repartir avec de nouvelles idées pour consommer autrement. .

RECUPALYS 4 Fond Vieille Saiguède 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 6 20 46 56 65 recupalys@gmail.com

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English :

The village of Saigu%E8de will host the ECO FESTIVAL: La Route de la R%E9cup, a free, family-friendly, and socially conscious event dedicated to reuse, the circular economy, and local initiatives.

L’événement ECO-FESTIVAL LA ROUTE DE LA RÉCUP Saiguède a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE