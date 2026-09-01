Eco rando Bords Mairie Bords Bords

Informations pratiques

Bords

Eco rando Bords

Mairie Bords 1 rue Saint-Vivien Bords Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Randonnée écologique à Bords avec différents parcours possibles. Matériel fourni pinces, sacs poubelles, gants. Un pot de l’amitié est offert à l’arrivée.

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Mairie Bords 1 rue Saint-Vivien Bords 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 15 20 19 mairie@bords.fr

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English :

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L’événement Eco rando Bords Bords a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge