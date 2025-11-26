ECO-Ravel 2025 Centre Paris Anim’ Maurice Ravel PARIS

À l’occasion de la Semaine Européen de la Réduction des Déchets (SERD), la rue verte, le projet environnement du CPA Maurice Ravel organise une journée événement autour de la valorisation et réduction des déchets.

Au programme :

Stands et ateliers (14h30-17h00)

– Roule ma poupoule, création d’une poule mobile avec des matériaux de récup’ Avec Charlotte

– Recyclage de bouchons en plastique pour fabriquer des médiateurs et toupies avec l’association faut voir asso.

– Collecte et distribution d’invendus alimentaires avec Louise du Centre social Maurice Ravel

– Stand d’information de la ville de Paris à propos des déchets avec la DPE12e

– Stand d’information et de démonstration de l’association Repair Café Paris 12e.

– Atelier « La Roue des émotions de l’éco-anxiété » avec le Point information Jeunesse

En parallèle, Opération de ramassage de déchets dans la rue avec le Conseil de quartier Bel air Nord, et l’école Montempoivre17h30-19h00.

Tout au long de la semaine, une collecte de jouets.

Ravel ton vélo !

Viens apprendre les bases de ton vélo.19h30-21h00

Projection du film documentaire « Bigger Than US » : Melati, 12 ans combat la pollution plastique de son pays l’Indonésie.

Venez avec vos bouchons, qu’ils soient en plastique ou en liège, afin de les valoriser.

Retrouvez notre rendez-vous annuel « ECO-Ravel » lors de la SERD (Semaine Européenne de la Réduction des Déchets) le Mercredi 26 Novembre pour une aprèm midi de sensibilisation.

Le mercredi 26 novembre 2025

de 14h30 à 21h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 PARIS

ndubois@laligue.org https://fb.me/e/8cvcocOQc https://fb.me/e/8cvcocOQc