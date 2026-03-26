Eco run, la course éco-responsable Rue de Boisseau Le Tallud

Eco run, la course éco-responsable

Rue de Boisseau La Grange base de loisirs Le Tallud Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Pour la premiere fois, Jog’Gatine propose une Eco run, avec le soutien du service déchets de la communauté de communes de Parthenay-Gatine.

Le principe est simple courir (ou marcher) ensemble et nettoyer les rues de Parthenay.

Lieu de rendez-vous grange de la base de loisirs.

Accueil autour d’un café à 8h45, et briefing par le service déchets.

Éco run/marche entre 1h30 à 2h, puis debriefing commun.

Gilet jaune obligatoire et gants de bricolage ou de jardinage pour la sécurité.

Ouvert à tous ! .

Rue de Boisseau La Grange base de loisirs Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 08 64 85 joggatine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Eco run, la course éco-responsable

L’événement Eco run, la course éco-responsable Le Tallud a été mis à jour le 2026-03-24 par CC Parthenay Gâtine