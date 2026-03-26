Eco run, la course éco-responsable Rue de Boisseau Le Tallud
Eco run, la course éco-responsable Rue de Boisseau Le Tallud dimanche 29 mars 2026.
Eco run, la course éco-responsable
Rue de Boisseau La Grange base de loisirs Le Tallud Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Pour la premiere fois, Jog’Gatine propose une Eco run, avec le soutien du service déchets de la communauté de communes de Parthenay-Gatine.
Le principe est simple courir (ou marcher) ensemble et nettoyer les rues de Parthenay.
Lieu de rendez-vous grange de la base de loisirs.
Accueil autour d’un café à 8h45, et briefing par le service déchets.
Éco run/marche entre 1h30 à 2h, puis debriefing commun.
Gilet jaune obligatoire et gants de bricolage ou de jardinage pour la sécurité.
Ouvert à tous ! .
Rue de Boisseau La Grange base de loisirs Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 08 64 85 joggatine@gmail.com
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English : Eco run, la course éco-responsable
L’événement Eco run, la course éco-responsable Le Tallud a été mis à jour le 2026-03-24 par CC Parthenay Gâtine