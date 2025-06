Eco Tour des Possibles Rives-en-Seine 5 juillet 2025 09:00

Seine-Maritime

Eco Tour des Possibles Rue de Caillouville Rives-en-Seine Seine-Maritime

Du 5 au 9 juillet 2025, des citoyen.nes partiront à vélo sur un circuit joyeux le long de la Seine afin de découvrir et mettre en valeur les initiatives de transition du territoire.

5 jours, 5 étapes et 4 soirées festives avec visites, animations, et échanges !

La dernière étape se déroulera dans notre commune avec, au programme, une découverte des tuiles solaires des Services Techniques, une intervention de Bastien Coriton, Maire, sur les risques d’inondations, la présentation d’un inventaire de la biodiversité avec le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, au Marais, et un bilan global de l’Ecotour à la pisciculture de Saint-Wandrille !

L’Ecotour des possibles empruntera la voie verte La Seine à vélo mais aussi de petites routes, testées par l’équipe organisatrice.

Étape 1 (samedi 5 juillet) :

9h Accueil et café à Jumièges, de la salle des fêtes Roland Maillet.

10h Visite de la chèvrerie du Courtil.

13h15 Pique-nique et visite du Jardin des Méandres, à Anneville-Ambourville.

18h30 Visite de la ferme Les Champeaux, à Arelaune-en-Seine. Installation du campement.

Soirée Repas au rocket stove et jeux d’interconnaissance.

Étape 2 (dimanche 6 juillet) :

8h30 Départ de la ferme des Champeaux.

10h30 Visite du Tiers-Lieu La Maison Sauvage, à Hauville.

12h Pique-nique au Tiers-Lieu ou en chemin.

13h30 Visite du jardin du Colombier ou de la Microbrasserie de la Presqu’île de Brotonne (au choix) à Arelaune-en-Seine.

16h Spectacle en plein air Vélotonome par la Cie des frères Georges, au Tiers-lieu de de la Presqu’île de Brotonne.

17h30 Apéro brioches au Tiers-Lieu.

18h45 Causerie sur le réseau Energie Citoyenne, avec Mathilde Marty, Chargée de mission Energies Renouvelables, à la Maison du Parc.

Soirée retour au campement de la ferme Les Champeaux. Repas.

Étape 3 (lundi 7 juillet) :

8h30 Départ de la ferme des Champeaux.

11h Visite des centrales hydroélectriques de Pont Audemer.

12h15 Pique-nique à Pont Audemer.

13h Intervention des membres du S.E.L. (Système d’Echange Local)

17h Rendez-vous avec William Béduchaud, Chargé de mission Natura 2000 au Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, aux marais des Litières de Quillebeuf, réserve du Marais Vernier.

19h Installation du campement au Faitout, Bouquelon.

Soirée Repas au rocket stove et concert.

Étape 4 (mardi 8 juillet) :

8h30 Départ du Faitout.

10h30 Arrivée à Soli’Seine, Port-Jérôme. Visite des ateliers et de la ressourcerie.

12h Pique-nique et découverte de Brotonne Environnement (maraîchage)

14h 18h Disco-Soupe et Atelier 2030 Glorieuses, à Soli’Seine.

18h Dégustation en musique.

Soirée Installation du campement sur le terrain de foot de Petiville.

Étape 5 (mercredi 9 juillet)

8h30 Départ de Petiville.

10h30 Découverte des tuiles solaires, aux services techniques de la commune de Caudebec-en-Caux.

11h Intervention de Bastien Coriton, Maire de Caudebec-en-Caux sur les risques d’inondations.

12h Apéro / Pique-nique.

13h15 Inventaire de la biodiversité avec le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, au Marais, par Marc Ballan.

16h Bilan de l’Ecotour à la pisciculture de Saint-Wandrille.

Rue de Caillouville

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 40 07 35 17 ecotourdespossibles@lilo.org

English : Eco Tour des Possibles

From July 5 to 9, 2025, citizens will set off by bike on a joyful circuit along the Seine to discover and showcase the region’s transition initiatives.

5 days, 5 stages and 4 festive evenings with visits, entertainment and exchanges!

The final stage will take place in our commune, with a visit to the Technical Services? solar roof tiles, a talk by Mayor Bastien Coriton on the risks of flooding, the presentation of a biodiversity inventory with the Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, at Le Marais, and an overall assessment of the Ecotour at the Saint-Wandrille fish farm!

The Ecotour des possibles will take in the Seine à vélo greenway, as well as smaller routes tested by the organizing team.

Stage 1 (Saturday, July 5):

9am: Welcome and coffee in Jumièges, from the salle des fêtes Roland Maillet.

10am: Visit to the Courtil goat farm.

1:15pm: Picnic and visit to Jardin des Méandres, Anneville-Ambourville.

6:30pm: Visit to Les Champeaux farm, Arelaune-en-Seine. Camp set-up.

Evening: Rocket stove dinner and inter-activity games.

Stage 2 (Sunday, July 6):

8:30am: Departure from Champeaux farm.

10:30 am: Visit to the Tiers-Lieu La Maison Sauvage, in Hauville.

12pm: Picnic at Tiers-Lieu or on the way.

1:30 pm: Visit to the Colombier garden or the Microbrasserie de la Presqu?île de Brotonne (your choice) in Arelaune-en-Seine.

4pm: Open-air show « Vélotonome » by Cie des frères Georges, at the Tiers-lieu de la Presqu?île de Brotonne.

5:30pm: Aperitif brioches at the Tiers-Lieu.

6:45 pm: Talk on the Energie Citoyenne network, with Mathilde Marty, Renewable Energies Project Manager, at the Maison du Parc.

Evening: return to Les Champeaux farm camp. Dinner.

Stage 3 (Monday, July 7):

8:30am: Departure from Les Champeaux farm.

11am: Visit to the Pont Audemer hydroelectric power stations.

12.15pm: Picnic at Pont Audemer.

1pm: Intervention by members of S.E.L. (Système d?Echange Local)

5pm: Meeting with William Béduchaud, Natura 2000 project manager at the Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, at the Litières de Quillebeuf marshes, Marais Vernier reserve.

7pm: Camp set-up at Faitout, Bouquelon.

Evening: Rocket stove dinner and concert.

Stage 4 (Tuesday, July 8):

8:30 am: Departure from Le Faitout.

10:30 am: Arrival at Soli?Seine, Port-Jérôme. Visit of workshops and recycling center.

12pm: Picnic and discovery of Brotonne Environnement (market gardening)

2pm to 6pm: Disco-Soup and Atelier 2030 Glorieuses, at Soli?Seine.

6pm: Musical tasting.

Evening: Camp set-up on the Petiville soccer field.

Stage 5 (Wednesday, July 9):

8:30 am: Departure from Petiville.

10:30 am: Discover solar roof tiles, at Caudebec-en-Caux’s technical services.

11am: Speech by Bastien Coriton, Mayor of Caudebec-en-Caux, on flood risks.

12pm: Aperitif / Picnic.

1:15pm: Biodiversity inventory with the Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, at Le Marais, by Marc Ballan.

4pm: Ecotour report at the Saint-Wandrille fish farm.

German :

Vom 5. bis 9. Juli 2025 werden Bürgerinnen und Bürger mit dem Fahrrad auf eine fröhliche Tour entlang der Seine aufbrechen, um die Übergangsinitiativen der Region zu entdecken und hervorzuheben.

5 Tage, 5 Etappen und 4 festliche Abende mit Besichtigungen, Animationen und Austausch!

Die letzte Etappe findet in unserer Gemeinde statt. Auf dem Programm stehen die Entdeckung der Solardachziegel des Technischen Dienstes, ein Vortrag des Bürgermeisters Bastien Coriton über Hochwasserrisiken, die Vorstellung einer Bestandsaufnahme der Biodiversität mit dem Regionalen Naturpark Seine-Normandie-Schleifen im Marais und eine Gesamtbilanz der Ecotour in der Fischzucht von Saint-Wandrille!

Die Ecotour der Möglichkeiten wird über den Grünzug La Seine à vélo führen, aber auch über kleine Straßen, die vom Organisationsteam getestet wurden.

Etappe 1 (Samstag, 5. Juli) :

9 Uhr: Empfang und Kaffee in Jumièges von der Festhalle Roland Maillet.

10 Uhr: Besuch der Ziegenfarm Le Courtil.

13.15 Uhr: Picknick und Besuch des Jardin des Méandres, in Anneville-Ambourville.

18:30 Uhr: Besuch des Bauernhofs Les Champeaux, in Arelaune-en-Seine. Einrichtung des Zeltlagers.

Abend: Essen im Raketenstove und Kennenlernspiele.

Etappe 2 (Sonntag, 6. Juli) :

8.30 Uhr: Abfahrt von der Ferme des Champeaux.

10:30 Uhr: Besuch des Tiers-Lieu La Maison Sauvage in Hauville.

12.00 Uhr: Picknick im Tiers-Lieu oder unterwegs.

13.30 Uhr: Besuch des Gartens von Le Colombier oder der Mikrobrauerei der Halbinsel Brotonne (nach Wahl) in Arelaune-en-Seine.

16:00 Uhr: Freilichtaufführung « Vélotonome » von der Cie des frères Georges im Tiers-lieu de la Presqu’île de Brotonne.

17.30 Uhr: Apéro brioches im Tiers-Lieu.

18.45 Uhr: Vortrag über das Netzwerk Bürgerenergie mit Mathilde Marty, Referentin für erneuerbare Energien, im Maison du Parc.

Abend: Rückkehr zum Lagerplatz auf dem Bauernhof Les Champeaux. Mahlzeit.

Etappe 3 (Montag, 7. Juli) :

8.30 Uhr: Abfahrt von der Farm Les Champeaux.

11:00 Uhr: Besichtigung der Wasserkraftwerke von Pont Audemer.

12.15 Uhr: Picknick in Pont Audemer.

13 Uhr: Beitrag von Mitgliedern des S.E.L. (Système d’Echange Local)

17 Uhr: Treffen mit William Béduchaud, Natura 2000-Beauftragter des Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, im Sumpfgebiet Les Litières de Quillebeuf, Reserve du Marais Vernier.

19 Uhr: Aufbau des Lagers in Le Faitout, Bouquelon.

Abend: Essen im Rocket Stove und Konzert.

Etappe 4 (Dienstag, 8. Juli) :

8.30 Uhr: Abfahrt von Le Faitout.

10.30 Uhr: Ankunft in Soli?Seine, Port-Jérôme. Besichtigung der Werkstätten und der Ressourcenfabrik.

12 Uhr: Picknick und Entdeckung von Brotonne Environnement (Gemüseanbau)

14h ? 18h: Disco-Suppe und Atelier 2030 Glorieuses, in Soli?Seine.

18h: Verkostung mit Musik.

Abend: Aufbau des Lagers auf dem Fußballplatz von Petiville.

Etappe 5 (Mittwoch, 9. Juli) :

8.30 Uhr: Abfahrt von Petiville.

10.30 Uhr: Entdeckung der Solardachziegel, bei den technischen Diensten der Gemeinde Caudebec-en-Caux.

11 Uhr: Vortrag von Bastien Coriton, Bürgermeister von Caudebec-en-Caux, über die Überschwemmungsgefahr.

12 Uhr: Aperitif / Picknick.

13.15 Uhr: Bestandsaufnahme der Biodiversität mit dem Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande im Marais, Marc Ballan.

16 Uhr: Bilanz der Ecotour in der Fischzucht von Saint-Wandrille.

Italiano :

Dal 5 al 9 luglio 2025, i residenti locali partiranno per un gioioso tour in bicicletta lungo la Senna per scoprire e presentare le iniziative di transizione della regione.

5 giorni, 5 tappe e 4 serate di festa con visite, eventi e discussioni!

La tappa finale si svolgerà nel nostro comune, dove il programma prevede una visita ai Servizi Tecnici? tegole solari, un intervento del sindaco Bastien Coriton sui rischi di inondazione, la presentazione di un inventario della biodiversità con il Parco Naturale Regionale Boucles de la Seine Normande a Le Marais e un bilancio complessivo dell’Ecotour presso l’allevamento ittico di Saint-Wandrille!

L’Ecotour des possibles si snoderà lungo la greenway La Seine à vélo, oltre a una serie di percorsi minori testati dal team organizzativo.

Tappa 1 (sabato 5 luglio):

ore 9: accoglienza e caffè a Jumièges, presso la sala del villaggio Roland Maillet.

ore 10: visita all’allevamento di capre di Courtil.

ore 13.15: Picnic e visita al Jardin des Méandres di Anneville-Ambourville.

18.30: Visita alla fattoria Les Champeaux, Arelaune-en-Seine. Allestimento del campo.

Sera: cena alla stufa a razzo e giochi sociali.

Seconda tappa (domenica 6 luglio):

8.30: Partenza dalla fattoria di Champeaux.

10.30: Visita al Tiers-Lieu La Maison Sauvage, a Hauville.

12.00: Picnic al Tiers-Lieu o lungo il percorso.

ore 13.30: Visita al giardino Colombier o alla Microbrasserie de la Presqu?île de Brotonne (a scelta) ad Arelaune-en-Seine.

ore 16.00: Spettacolo all’aperto « Vélotonome » della Cie des frères Georges, presso il Tiers-lieu de la Presqu?île de Brotonne.

17.30: Aperitivo con brioches al Tiers-Lieu.

18.45: conferenza sulla rete Energie Citoyenne, con Mathilde Marty, responsabile delle energie rinnovabili, alla Maison du Parc.

Sera: ritorno al campeggio presso la fattoria Les Champeaux. Cena.

Tappa 3 (lunedì 7 luglio):

8.30: partenza dalla fattoria di Les Champeaux.

ore 11: visita alle centrali idroelettriche di Pont Audemer.

12.15: Picnic a Pont Audemer.

ore 13.00: Presentazione dei membri del S.E.L. (Sistema di Scambio Locale)

ore 17.00: Incontro con William Béduchaud, responsabile Natura 2000 del Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, presso le paludi di Litières de Quillebeuf, riserva di Marais Vernier.

ore 19.00: allestimento del campo a Faitout, Bouquelon.

Sera: pasto alla stufa a razzo e concerto.

Tappa 4 (martedì 8 luglio):

8.30: Partenza da Le Faitout.

10.30: Arrivo a Soli?Seine, Port-Jérôme. Visita ai laboratori e al centro di riciclaggio.

12:00: Picnic e visita a Brotonne Environnement (orticoltura)

14.00-18.00: Disco-Soup e Laboratorio 2030 Glorieuses, a Soli?Seine.

ore 18: degustazione musicale.

Sera: accampamento sul campo di calcio di Petiville.

Tappa 5 (mercoledì 9 luglio):

8.30: Partenza da Petiville.

10.30: scoperta delle tegole solari, presso i servizi tecnici del comune di Caudebec-en-Caux.

11.00: Discorso di Bastien Coriton, sindaco di Caudebec-en-Caux, sui rischi di inondazione.

12.00: Aperitivo / Picnic.

ore 13.15: Inventario della biodiversità con il Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, a Le Marais, a cura di Marc Ballan.

ore 16.00: Revisione dell’Ecotour presso l’allevamento ittico di Saint-Wandrille.

Espanol :

Del 5 al 9 de julio de 2025, los habitantes de la región emprenderán un alegre recorrido en bicicleta por el Sena para descubrir y dar a conocer las iniciativas de transición de la región.

5 días, 5 etapas y 4 veladas festivas con visitas, actos y debates

La última etapa tendrá lugar en nuestro municipio, donde el programa incluirá una visita a las tejas solares de los Servicios Técnicos, una charla del alcalde Bastien Coriton sobre los riesgos de inundación, la presentación de un inventario de la biodiversidad con el Parque Natural Regional de Boucles de la Seine Normande en Le Marais, ¡y un balance global del Ecotour en la piscifactoría de Saint-Wandrille!

El Ecotour des possibles recorrerá la vía verde de La Seine à vélo, así como una serie de itinerarios más pequeños probados por el equipo organizador.

Etapa 1 (sábado 5 de julio):

9.00 h: Bienvenida y café en Jumièges, en el ayuntamiento Roland Maillet.

10h: Visita a la granja de cabras de Courtil.

13.15 h: Picnic y visita al Jardin des Méandres en Anneville-Ambourville.

18h30: Visita a la granja Les Champeaux, Arelaune-en-Seine. Montaje del campamento.

Noche: Cena en el cohetódromo y juegos entre actividades.

Etapa 2 (domingo 6 de julio):

8h30: Salida de la granja de Champeaux.

10.30 h: Visita al Tiers-Lieu La Maison Sauvage, en Hauville.

12.00 h: Picnic en el Tiers-Lieu o por el camino.

13.30 h: Visita al jardín Colombier o a la Microbrasserie de la Presqu’île de Brotonne (a elegir) en Arelaune-en-Seine.

16.00 h: Espectáculo al aire libre « Vélotonome » de la Cie des frères Georges, en el Tiers-lieu de la Presqu’île de Brotonne.

17.30 h: Aperitivo de brioches en el Tiers-Lieu.

18.45 h: Charla sobre la red Energie Citoyenne, con Mathilde Marty, responsable de Energías Renovables, en la Maison du Parc.

Noche: regreso al camping de la granja Les Champeaux. Cena.

Etapa 3 (lunes 7 de julio):

8h30: Salida de la granja Les Champeaux.

11h: Visita a las centrales hidroeléctricas de Pont Audemer.

12.15 h: Picnic en Pont Audemer.

13.00 h: Presentación a cargo de miembros del S.E.L. (Sistema de Intercambios Locales)

17.00 h: Encuentro con William Béduchaud, responsable de Natura 2000 en el Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, en las marismas de Litières de Quillebeuf, reserva de Marais Vernier.

19 h: Montaje del campamento en Faitout, Bouquelon.

Noche: Comida en el fogón de cohetes y concierto.

Etapa 4 (martes 8 de julio):

8h30: Salida de Le Faitout.

10:30: Llegada a Soli Seine, Port-Jérôme. Visita de los talleres y del centro de reciclaje.

12h: Picnic y visita a Brotonne Environnement (horticultura)

14.00 h a 18.00 h: Disco-Sopa y Taller 2030 Glorieuses, en Soli Seine.

18h: Degustación musical.

Noche: Acampada en el campo de fútbol de Petiville.

Etapa 5 (miércoles 9 de julio):

8.30 h: Salida de Petiville.

10.30 h: Descubrimiento de las tejas solares, en los servicios técnicos del municipio de Caudebec-en-Caux.

11h: Intervención de Bastien Coriton, alcalde de Caudebec-en-Caux, sobre los riesgos de inundación.

12h: Aperitivo / Picnic.

13.15 h: Inventario de la biodiversidad con el Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, en Le Marais, por Marc Ballan.

16.00 h: Revisión del Ecotour en la piscifactoría de Saint-Wandrille.

L’événement Eco Tour des Possibles Rives-en-Seine a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine