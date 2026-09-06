Informations pratiques

Pujols

Eco-Village d’Horizon Vert 2026

Esplanade du Palay, Pujols Pujols Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

L’Eco-Village d’Horizon Vert s’installe à Pujols pour une journée festive et conviviale autour de l’écologie. Cette année le thème à l’honneur est la Biodiversité. Découvrez 70 associations, artisans et producteurs bio avec de nombreuses animations et ateliers, en accès libre.

L’Eco-Village d’Horizon Vert s’installe à Pujols pour une journée festive et conviviale autour de l’écologie.

Cette année le thème à l’honneur est la Biodiversité. Découvrez près de 70 associations, artisans et producteurs bio avec de nombreuses animations et ateliers, en accès libre toute la journée. Sur place restauration bio et locale.

Conférences à la salle du Palay, à 14h : « Comment le changement climatique affecte la biodiversité » et à 15h30 « Production d’énergies renouvelables et protection de la biodiversité : l’exemple du photovoltaïque ».

Pour finir musique et danse : concert et bal trad de 17h à 19h avec le groupe Hastapen.

Retrouvez le programme complet sur www.horizonvert.org .

Esplanade du Palay, Pujols Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 10 10 horizonvert@wanadoo.fr

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English : Eco-Village d’Horizon Vert 2026

The Horizon Vert Eco-Village is coming to Pujols for a festive and friendly day centered on ecology. This year’s featured theme is biodiversity. Discover 70 organizations, artisans, and organic producers, along with numerous activities and workshops—all free and open to the public.

L’événement Eco-Village d’Horizon Vert 2026 Pujols a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée du Lot et Garonne