Ecocène: Café Climat Le Gave est-il un long fleuve tranquille? Café Aquiu Pau

Ecocène: Café Climat Le Gave est-il un long fleuve tranquille?

Café Aquiu 16B Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

2026-03-05

Le Gave de Pau façonne nos paysages, nos usages et notre cadre de vie. Mais face aux effets du changement climatique et aux attendus du plan climat, comment continuer à bien vivre à ses côtés tout en préservant la qualité de notre environnement ?

Ce Café Climat propose de questionner nos modes d’aménagement, de prévention et de cohabitation avec le risque d’inondation (culture du risque) , sans renoncer à la richesse écologique et à la qualité de notre environnement.

À travers le regard croisé du directeur du SMBGP et du service Cycle de l’Eau de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, nous explorerons les enjeux du bassin versant, les stratégies d’adaptation et les leviers pour mieux informer et préparer les habitants.

Un temps d’échange pour comprendre, anticiper et construire ensemble des territoires plus résilients. .

English : Ecocène: Café Climat Le Gave est-il un long fleuve tranquille?

