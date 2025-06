Écoconstuction tout savoir sur les matériaux biosourcés Cajarc 2 juillet 2025 18:00

Lot

Écoconstuction tout savoir sur les matériaux biosourcés Espace Françoise Sagan Cajarc Lot

Début : 2025-07-02 18:00:00

fin : 2025-07-02 20:00:00

Date(s) :

2025-07-02

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

Conférence sur les matériaux biosourcés et leurs usages dans la construction à travers le monde et sur le territoire, suivie d’un atelier de mise en pratique sur les propriétés des matériaux en fibres et en grain.

Espace Françoise Sagan

Cajarc 46160 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark presents LES CAUSSERIES.

Conference on bio-sourced materials and their uses in construction around the world and in the region, followed by a practical workshop on the properties of fiber and grain materials.

German :

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

Vortrag über biobasierte Materialien und ihre Verwendung im Bauwesen weltweit und in der Region, gefolgt von einem Workshop zur praktischen Umsetzung der Eigenschaften von Materialien aus Fasern und Körnern.

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco naturale regionale delle Causses du Quercy Geoparco mondiale dell’Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

Una conferenza sui materiali di origine biologica e sul loro utilizzo in edilizia nel mondo e nella regione, seguita da un laboratorio pratico sulle proprietà dei materiali in fibra e in grani.

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

Una conferencia sobre los materiales de origen biológico y su utilización en la construcción en el mundo y en la región, seguida de un taller práctico sobre las propiedades de los materiales de fibras y granos.

