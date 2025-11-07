ÉCOFEMMES FEST La Caserne Paris

ÉCOFEMMES FEST est un festival pluridisciplinaire dédié aux croisements entre art, féminisme et écologie, organisé par l’association MINERVA, structure engagée dans la promotion et le soutien des femmes artistes dans l’art contemporain.

La première édition du festival se tiendra du 7 au 9 novembre 2025 à La Caserne (Paris 10ᵉ), éco-lieu emblématique de la mode et de la création durable.

L’événement s’articulera autour d’une exposition collective réunissant trois artistes engagées – Isadora Romero, Gabriela Larrea Almeida et Clémence Vazard – dont les pratiques interrogent les liens entre le corps, la nature et les luttes sociales et environnementales.

Autour de cette exposition, une programmation pluridisciplinaire proposera :

des tables rondes réunissant chercheuses, militantes, journalistes et artistes,

réunissant chercheuses, militantes, journalistes et artistes, des ateliers participatifs et pédagogiques,

et pédagogiques, une projection de film documentaire ,

, des performances artistiques ,

, ainsi qu’un marché écoféministe réunissant créatrices et associations locales.

L’objectif du festival est de créer un espace de dialogue et de sensibilisation, accessible à tous les publics, où la création artistique devient un outil de réflexion collective sur les enjeux contemporains : l’égalité des genres, la justice environnementale et les nouvelles formes d’engagement.

Entrée libre et gratuite, ÉCOFEMMES FEST ambitionne de rassembler artistes, chercheur·euses, activistes et grand public autour d’un même horizon : imaginer des futurs solidaires, durables et féministes.

Du vendredi 07 novembre 2025 au dimanche 09 novembre 2025 :

dimanche

de 10h30 à 18h30

samedi

de 10h30 à 20h30

vendredi

de 18h00 à 01h00

gratuit

Tout public.

La Caserne 12 Rue Philippe de Girard 75010 Paris

Métro -> 7 : Château Landon (Paris) (225m)

Bus -> 264654 : Château Landon (Paris) (225m)

Vélib -> Louis Blanc – Aqueduc (120.40m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://minerva-asso.fr/ecofemmes-fest/ minervaasso.info@gmail.com