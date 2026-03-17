Ecole buissonière des familles Peinture végétale à la Maison de la Nature et de l’Environnement Puydarrieux
Ecole buissonière des familles Peinture végétale à la Maison de la Nature et de l’Environnement Puydarrieux mercredi 29 avril 2026.
Ecole buissonière des familles Peinture végétale
à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux Hautes-Pyrénées
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29 17:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Les plantes sauvages mais aussi nos légumes les plus communs nous permettent de fabriquer de la peinture naturelle . Venez découvrir la peinture végétale en famille et repartez avec votre petit tableau.
A partir de 5 ans.
Sur inscription. .
à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com
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English :
Wild plants, but also our most common vegetables, allow us to make natural paint. Come and discover vegetable paint with your family, and leave with your own little painting.
Ages 5 and up.
L’événement Ecole buissonière des familles Peinture végétale Puydarrieux a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65