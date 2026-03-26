Ecole buissonnière des familles fabrication de cabanes PUYDARRIEUX Puydarrieux

Ecole buissonnière des familles fabrication de cabanes

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:30:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Les cabanes ravissent petits et grands enfants! Venez passer une après-midi en famille et construisez une super cabane.

Avec inscription à partir de 7 ans.

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PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com

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English :

Cabins are a delight for young and old alike! Come and spend an afternoon with your family and build a great tree house.

Registration required for ages 7 and up.

L’événement Ecole buissonnière des familles fabrication de cabanes Puydarrieux a été mis à jour le 2026-03-26 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65