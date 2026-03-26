Ecole buissonnière des familles fabrication de cabanes PUYDARRIEUX Puydarrieux
Ecole buissonnière des familles fabrication de cabanes PUYDARRIEUX Puydarrieux mercredi 26 août 2026.
Ecole buissonnière des familles fabrication de cabanes
PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:30:00
fin : 2026-08-26 17:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Les cabanes ravissent petits et grands enfants! Venez passer une après-midi en famille et construisez une super cabane.
Avec inscription à partir de 7 ans.
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PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com
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English :
Cabins are a delight for young and old alike! Come and spend an afternoon with your family and build a great tree house.
Registration required for ages 7 and up.
L’événement Ecole buissonnière des familles fabrication de cabanes Puydarrieux a été mis à jour le 2026-03-26 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
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