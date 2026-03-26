Ecole Buissonnière des familles les petites bêtes de l’eau à la Maison de la Nature et de l’Environnement Puydarrieux
Ecole Buissonnière des familles les petites bêtes de l’eau à la Maison de la Nature et de l’Environnement Puydarrieux mercredi 8 juillet 2026.
Ecole Buissonnière des familles les petites bêtes de l’eau
à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08
La mare et le ruisseau de la MNE 65 abritent de nombreux petits habitants. Venez en apprendre plus sur eux au cours d’une petite une petite pêche.
Sur inscription 4€ à partir de 6 ans.
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à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com
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English :
The pond and stream at MNE 65 are home to many small inhabitants. Come and learn more about them with a little fishing.
Registration required 4? from 6 years.
L’événement Ecole Buissonnière des familles les petites bêtes de l’eau Puydarrieux a été mis à jour le 2026-03-26 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
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