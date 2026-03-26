Ecole Buissonnière des familles les petites bêtes de l’eau

à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

La mare et le ruisseau de la MNE 65 abritent de nombreux petits habitants. Venez en apprendre plus sur eux au cours d’une petite une petite pêche.

Sur inscription 4€ à partir de 6 ans.

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à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com

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English :

The pond and stream at MNE 65 are home to many small inhabitants. Come and learn more about them with a little fishing.

Registration required 4? from 6 years.

L’événement Ecole Buissonnière des familles les petites bêtes de l’eau Puydarrieux a été mis à jour le 2026-03-26 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65