Ecole de musique: concert Thury-Harcourt-le-Hom 28 juin 2025 14:00

Calvados

Ecole de musique: concert Salle Gringor Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Les élèves de l’École de Musique intercommunale montent sur scène pour la dernière représentation de l’année scolaire !

Un moment convivial et musical ouvert à tous, alors venez profiter d’un bel après-midi en musique !

Entrée libre Venez nombreux !

Salle Gringor

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie

English : Ecole de musique: concert

Students from the École de Musique intercommunale take to the stage for the last performance of the school year!

A friendly, musical event open to all, so come and enjoy a wonderful afternoon of music!

Admission free? Come one, come all!

German : Ecole de musique: concert

Die Schüler der Ecole de Musique intercommunale betreten die Bühne für die letzte Aufführung des Schuljahres!

Ein geselliger und musikalischer Moment, der allen offen steht. Genießen Sie einen schönen Nachmittag mit Musik!

Der Eintritt ist frei ? Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Gli allievi della scuola di musica intercomunale salgono sul palco per l’ultima esibizione dell’anno scolastico!

È un’occasione musicale amichevole e aperta a tutti, quindi venite a godervi un bel pomeriggio di musica!

Ingresso libero? Venite tutti!

Espanol :

Los alumnos de la escuela de música intercomunal suben al escenario para la última actuación del curso escolar

Se trata de una velada musical cordial y abierta a todos, ¡así que venga a disfrutar de una agradable tarde de música!

La entrada es gratuita Venid todos

L’événement Ecole de musique: concert Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2025-06-14 par OT Suisse Normande