École de musique de Fontvieille Jazz Jam Session – Bistrot des Canisses Fontvieille 22 juin 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

École de musique de Fontvieille Jazz Jam Session Dimanche 22 juin 2025 à 19h. Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 19:00:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

L’école de musique de Fontvieille organise son Jam Session spécial Jazz au Bistrot des Canisses !

Une nouvelle soirée d’improvisation ouverte aux musiciens de jazz au Bistrot des Canisses.

Réservation pour le restaurant au 04 90 54 70 33 .

Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 83 68 88 04 musiqualpilles13@gmail.com

English :

The Fontvieille music school is organising a special Jazz Jam Session at the Bistrot des Canisses!

German :

Die Musikschule von Fontvieille organisiert ihre Jam Session speziell für Jazz im Bistrot des Canisses!

Italiano :

La scuola di musica di Fontvieille organizza una speciale Jam Session di Jazz al Bistrot des Canisses!

Espanol :

La escuela de música de Fontvieille organiza una Jam Session de Jazz en el Bistrot des Canisses

L’événement École de musique de Fontvieille Jazz Jam Session Fontvieille a été mis à jour le 2025-06-09 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles