Ecole de pagaie Sur l’ Arroux ou les lacs du morvan Dracy-Saint-Loup mercredi 24 juin 2026.

Dracy-Saint-Loup

Ecole de pagaie

Sur l’ Arroux ou les lacs du morvan – Dracy-Saint-Loup Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-07-29 18:00:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28

Initiation et découverte du canoë-kayak À partir de 8 ans et plus.

Encadrée par des professionnels, cette initiation vous permettra

– de vous familiariser avec le matériel (fourni sur place),

– de découvrir les bases du canoë-kayak,

– de participer à des jeux dans l’eau pour apprendre en s’amusant,

– d’en apprendre davantage sur l’environnement naturel qui vous entoure.

Au fil de votre progression, vous aurez également la possibilité d’obtenir vos couleurs de pagaies (blanche, jaune, verte, bleue…).

Prérequis Savoir nager .

Sur l’ Arroux ou les lacs du morvan – Dracy-Saint-Loup 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 84 37 21 ckdsl@wanadoo.fr

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English : Ecole de pagaie

L’événement Ecole de pagaie Dracy-Saint-Loup a été mis à jour le 2026-06-18 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II