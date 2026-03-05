École de pêche Initiation à la pêche à la truite Fonroque

École de pêche Initiation à la pêche à la truite

Pont de Razac Fonroque Dordogne

L’AAPPMA d’Eymet invite tous les enfants de -12 ans, s’ils sont accompagnés par un adulte, à s’initier à la pêche à la truite. L’école de pêche est installée sur un terrain adapté et sécurisé. Les esches sont fournies, il suffit de venir avec une canne montée. Les bénévoles de l’association assureront les conseil voire la réparation du matériel.

À la fin, tous les poissons sont partagés équitablement entre les participants.

Venez passer une belle matinée avec nous ! .

Pont de Razac Fonroque 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 81 82

