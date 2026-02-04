Ecole de pêche Locquirec

Ecole de pêche

Moguerou Locquirec Finistère

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

2026-03-14

L’association des pêcheurs plaisanciers de Locquirec entame sa 16ème session de cours de pêche en mer à Locquirec !

A partir du 14 mars et pendant 11 samedis, des cours de pêches seront proposés pour découvrir la règlementation, les bases essentielles, les bonnes pratiques, les meilleures astuces.

Un programme riche et complet dispensé par des bénévoles passionnés !

Renseignements et inscriptions par téléphone. .

Moguerou Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 24 27 47 94

