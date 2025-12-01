Ecole de ski du Haut-Jura La Pesse Biathlon, Parking du Berbouiller La Pesse
Début : 2025-12-26 14:00:00
fin : 2025-12-26 15:30:00
2025-12-26
Lundi 22 et vendredi 26 décembre de 14h à 15h30
Parking du Berbouiller, La Pesse
L’Ecole de ski vous propose une initiation biathlon à la carabine à plomb.
Tarif de 27,00€
À partir de 10 ans
Tout niveau
Possibilité de l’effectuer en Raquette .
Parking du Berbouiller ESF La Pesse La Pesse 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 12 51 91 reservation@esf-haut-jura.fr
