Ecole de ski du Haut-Jura Lajoux Biathlon, Lajoux

Départ des pistes Lajoux Jura
Tarif : 27 – 27 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2025-12-26 14:00:00
fin : 2025-12-26 15:30:00
2025-12-26
vendredi 26 décembre de 14h à 15h30
Départ des pistes, Lajoux.
L’Ecole de ski vous propose une initiation biathlon à la carabine laser.
Tarif de 27,00€
À partir de 8 ans
Tout niveau
Possibilité de l’effectuer en Raquette .
Départ des pistes Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 12 51 91 reservation@esf-haut-jura.fr
English : Ecole de ski du Haut-Jura Lajoux Biathlon
