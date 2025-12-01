Ecole de ski du Haut-Jura Lajoux Biathlon

Départ des pistes Lajoux Jura

Tarif : 27 – 27 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 14:00:00

fin : 2025-12-26 15:30:00

Date(s) :

2025-12-26

Ecole de ski du Haut-Jura Lajoux Biathlon

vendredi 26 décembre de 14h à 15h30

Départ des pistes, Lajoux.

L’Ecole de ski vous propose une initiation biathlon à la carabine laser.

Tarif de 27,00€

À partir de 8 ans

Tout niveau

Possibilité de l’effectuer en Raquette .

Départ des pistes Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 12 51 91 reservation@esf-haut-jura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ecole de ski du Haut-Jura Lajoux Biathlon

L’événement Ecole de ski du Haut-Jura Lajoux Biathlon Lajoux a été mis à jour le 2025-12-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE