Ecole de ski du Haut-Jura Les Moussières course d’orientation, Les Moussières

vendredi 26 décembre 2025 de 10h à 12h.

Au pied du Téléski, Les Moussières.

L’Ecole de ski vous propose une course d’orientation

Tarifs 27 €/personnes .

Au pied du téléski Les Moussières 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 60 70 reservation@esf-haut-jura.fr

