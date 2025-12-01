Ecole de ski du Haut-Jura Les Moussières course d’orientation, Les Moussières
Au pied du téléski Les Moussières Jura
Début : 2025-12-26 10:00:00
fin : 2025-12-26 12:00:00
vendredi 26 décembre 2025 de 10h à 12h.
Au pied du Téléski, Les Moussières.
L’Ecole de ski vous propose une course d’orientation
Tarifs 27 €/personnes .
Au pied du téléski Les Moussières 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 60 70 reservation@esf-haut-jura.fr
