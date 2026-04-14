École d’été 2026 · Sciences pour et par la Société : quelles méthodes, quelles formes, quelle éthique et quels objectifs, LUMEN, Orsay

École d’été 2026 · Sciences pour et par la Société :

quelles méthodes, quelles formes, quelle éthique et quels objectifs 2 – 4 septembre LUMEN Essonne

Sélection sur dossier, inscription jusqu’au 18 mai 2026 : https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/2tr2s3xp45eCkDZ?dir=/&editing=false&openfile=true

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T09:00:00+02:00 – 2026-09-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-04T09:00:00+02:00 – 2026-09-04T17:00:00+02:00

Par le biais de conférences, de tables rondes, d’ateliers pratiques et par la mise en œuvre de dispositifs pédagogiques innovants , l’objectif général de l’école d’été SCult « Sciences pour et par la société : quelles méthodes, quelles formes, quelle éthique et quels objectifs » est de questionner et d’explorer les interactions entre sciences et société tout au long du processus de construction et de diffusion des savoirs scientifiques. Comment les scientifiques, quelle que soit leur discipline, peuvent-ils et elles intégrer ces interactions à leur démarche de recherche ? À quels enjeux éthiques se trouvent-ils et elles confronté·es ? Comment valoriser les connaissances scientifiques et quelles formes de transmission et de diffusion des savoirs peuvent contribuer à leur appropriation par les citoyen·nes ?

Pour permettre une réflexion collective et transdisciplinaire autour de ces questions, l’école d’été SCult s’organisera autour de différents cas d’étude ouvrant sur des enjeux éthiques, mais aussi sur les modalités d’opérationnalisation de la science ouverte et de la participation citoyenne à toutes les étapes de la recherche : depuis la conception des projets, en passant par la collecte et le traitement de données, jusqu’à la diffusion des résultats et la valorisation des travaux scientifiques. L’école d’été SCult « Sciences pour et par la société », en rassemblant un panel d’expert·es ainsi que des jeunes chercheur·euses de différentes disciplines scientifiques, offrira un espace privilégié pour une réflexion interdisciplinaire, participative et prospective, utile à la formation scientifique et éthique des jeunes chercheur·euses.

LUMEN 8 avenue des sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/2tr2s3xp45eCkDZ?dir=/&editing=false&openfile=true »}]

École d’été organisée par l’OI SCult du 2 au 4 septembre 2026 Sélection sur dossier. Date limite pour la transmission des dossier jusqu’au 18 mai 2026 réflexivité déontologie

École d’été 2026 OI SCult