Doubs

École d’été #3 Le 19, Crac Montbéliard 2 juillet 2025 11:00

École d’été #3 Mercredi 2 juillet, 11h00, 14h00 Le 19, Crac Doubs

Réservation uniquement pour les ateliers de l’après-midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-02T11:00:00 – 2025-07-02T12:00:00

Fin : 2025-07-02T14:00:00 – 2025-07-02T17:00:00

L’école d’été, format de rencontres adressé aux artistes et professionnels de l’art, mais pas que, explore des pratiques polymorphes qui s’immiscent dans le quotidien. En écho à l’exposition Bric-à-brac, l’école d’été abordera le concept d’œuvre d’art totale avec Hassan Afnakkar, philosophe, et proposera une mise en pratique de la bidouille et du détournement d’objet usuel lors d’un atelier bending mené par 3615 Señor.

À cette occasion, découvrez aussi le Mobilo, l’excroissance mobile de l’exposition Bac à sable #3 !

Au programme, mercredi 2 juillet :

– au 19, Crac de 11h à 12h : conférence d’Hassan Afnakkar, « L’œuvre d’art totale ». Philosophe spécialiste des avant-gardes artistiques, Hassan Afnakkar revient sur les origines et l’évolution d’une notion essentielle de l’histoire de l’art, l’œuvre d’art totale, source de nombreuses actions et pratiques participatives. Entrée libre ;

– à la Maison des Associations de Bavans (1 bis rue Champerriet), de 14h à 17h : le Mobilo, extension mobile de l’exposition Bric-à-brac, se déplace sur le territoire et vous livre fanzines, vidéos et autres objets étonnants du duo d’artistes Toxoplasma. Accès libre ;

– atelier « Détournement de cartes musicales » à la Maison des Associations de Bavans (1 bis rue Champerriet), mené par 3615 Señor. Le circuit bending consiste à ouvrir un petit circuit électronique existant et à voir comment intervenir dessus, en ajoutant des boutons, des potentiomètres, des capteurs de lumière, ou simplement nos doigts. 3615 Señor vous propose d’ouvrir des cartes de vœux musicales et de transformer leurs musiques en des sonorités inconnues et bourdonnantes. Vous repartirez avec un petit synthé expérimental qui égaillera vos soirées jusqu’à épuisement des piles. Dès 10 ans, atelier limité à 10 personnes. Gratuit, sur inscription au 03 81 92 64 25 ou 06 52 45 04 50 ou directement à l’accueil du Centre Social Maison Pour Tous, 41 Grande rue à Bavans.

Le 19, Crac 19 avenue des Alliés, 25200 Montbéliard Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 94 43 58 https://le19crac.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 81 92 64 25 »}] Le 19, Crac propose entre trois et quatre expositions par an dans un espace de 550 m2, ainsi que des expositions hors les murs. Qu’elle soit intra ou extra muros, la programmation artistique reflète l’évolution récente des enjeux plastiques et sociétaux de l’art, son statut mouvant, sa perméabilité aux sciences humaines et aux cultures populaires. Elle soutient les artistes par une aide financière et logistique à la production des œuvres et reste attentive aux créateurs implantés en Région. Le 19, Crac invite également régulièrement des commissaires d’exposition extérieurs à concevoir de nouveaux projets.

Qu’elles soient scolaires, de territoire ou de production, les résidences d’artistes se situent à la croisée des expositions et de la médiation et entrent en résonance – parfois critique – avec l’environnement local et la population. Les publics sont au cœur du projet du 19 qui mise sur le potentiel émancipateur de l’art, sur sa capacité à jeter un regard inattendu et distancié sur le monde qui nous entoure. Le 19, Crac revendique un droit à la « complexité » pour tous et par conséquent le devoir pour un centre d’art de proposer une approche ouverte et inclusive des œuvres. Situé au centre ville, en face de la gare de Montbéliard.

