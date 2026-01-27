Ecole d’hiver de Recherche Pôle Numérique Rennes Beaulieu Rennes 10 – 12 février Ille-et-Vilaine

La CyberSchool organise la 4ᵉ édition de son École d’Hiver Recherche, un événement visant à présenter les avancées récentes en cybersécurité.

Pendant trois jours, plusieurs équipes et laboratoires de recherche interviendront pour partager leurs travaux et animer les sessions. Les participants (doctorants, chercheurs locaux et étudiants en master de l’Université de Rennes et des écoles d’ingénieurs partenaires de l’EUR) assisteront à ces présentations et prendront part aux échanges.

L’École d’Hiver Recherche se déroulera dans un cadre convivial, idéal pour découvrir de nouvelles thématiques, approfondir ses connaissances et favoriser l’émergence de nouvelles synergies.

Au programme :

– Side-channel Analysis of Cryptographic Implementations: Evaluation & Counter-Measures de Loïc Masure

– Attaque physique : observation et injection de Ludovic Claudepierre et Edna Rocio Ferrucho Alvarez

– Sécurité cyberphysique des systèmes énergétiques : une approche par l’automatique de Romain Bourdais

– Introduction and demo of TEMPEST and hardware-trojan based electromagnetic attacks de Pierre Granier

– Formal Verification for Computer Security (part 1) de Steve Zdancewic

– Les jeux vidéo de l’écran au réel : enjeux juridiques et (géo)politiques au prisme de la cybersécurité, Léandre Lebon, Sandrine Turgis, Damien Franchi, Ewen Jac, Svein Lebarque–Turgis et Yanis Peres

– The Quest for my Perfect MATE. Investigate MATE: Man-at-the-End attacker de Mohamed Sabt

– My Neighbor Toto Frida. Hands-on to apply the MATE attacker through Frida to cheat in your favorite games de Etienne Nedjaï

– Deepfakes et réalité manipulée : l’IA comme outil de désinformation de Yann Jehanneuf

– Du projet de recherche à la proposition de valeur de Belkacem Teib

– Détection de contenus visuels générés ou modifiés par IA de Ewa Kijak

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-10T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-12T17:30:00.000+01:00

https://cyberschool.univ-rennes.fr/recherche/ecole-de-recherche/

Pôle Numérique Rennes Beaulieu PNRB 263 Avenue Général Leclerc 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



