Ecole du dimanche alternative Cuisine végétale

La grande raisandière La Chapelle-du-Bois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 16:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Dans le cadre de l’école du dimanche alternative, l’association de Permaculture du Perche et la Ferme en permaculture de la Grande Raisandière vous propose un atelier sur la cuisine végétale.

L’atelier est gratuit de 10h à 16h, le déjeuner est inclu. Une participation au chapeau est encouragée .

La grande raisandière La Chapelle-du-Bois 72400 Sarthe Pays de la Loire alexis@lagranderaisandiere.fr

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English :

L’événement Ecole du dimanche alternative Cuisine végétale La Chapelle-du-Bois a été mis à jour le 2026-03-26 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude