Emmanuelle Bouye / Chasse de lumière – École et Espace d’art contemporain Camille Lambert Juvisy-sur-Orge, 7 juin 2025, Juvisy-sur-Orge.

La Chasse de Lumière cherche à saisir la présence du Soleil, au fil des minutes et des heures. L’artiste Emmanuelle Bouyer nomme cette expérience du vide laissé par ce qui se retire : la « disparance ». Lors de cette performance, les spectateurs sont invités à assister à une course poursuite, afin de saisir les traces de cet astre mobile et lumineux qu’est le Soleil.

Le samedi 07 juin 2025

de 20h00 à 21h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

École et Espace d’art contemporain Camille Lambert 35, avenue de la Terrasse 91260 Juvisy-sur-Orge

https://www.grandorlyseinebievre.fr/eartcamillelambert +33169578250 eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr https://www.facebook.com/ecoleetespacedartcamillelambert https://www.facebook.com/ecoleetespacedartcamillelambert

Chasse de lumière : une performance à la poursuite du Soleil.