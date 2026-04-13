Ecole maternelle KZ H4 PAPAVERO, KZ H4 PAPAVERO, Bratislava

Ecole maternelle KZ H4 PAPAVERO Dimanche 7 juin, 14h00 KZ H4 PAPAVERO

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Le jardin se situe à Žilina, « Hliny 4 », en Slovaquie. De nombreuses activités sont possibles : planter ses propres plantes, se détendre à l’ombre des arbres et des végétaux, ou encore déguster les fruits cultivés sur place.

KZ H4 PAPAVERO Čajakova Bratislava 811 05 Bratislava Région de Bratislava The kindergarten is located in the residential complex Hliny 4, which is part of downtown. Elle est adjacente à l’école maternelle.

Le jardin se situe à Žilina, « Hliny 4 », en Slovaquie. De nombreuses activités sont possibles : planter ses propres plantes, se détendre à l’ombre des arbres et des végétaux, ou encore déguster les…

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