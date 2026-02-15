Ecole Notre-Dame Coulonges sur l’Autize Boom

Salle des fêtes Saint-Maixent-de-Beugné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Samedi 28 février 2026, l’Ecole maternelle de Notre-Dame de Coulonges/l’Autize organise une boom.

On réserve sa date et on cherche son déguisement pour UNE SOIREE AVEC SES COPAINS COPINES

Les anciens élèves de l’école sont conviés à la fête.

Rdv dans la salle des fêtes de St Maixent de Beugné à partir de 18h, apporter un petit quelque chose à manger pour agrémenter le buffet partager.

Contact 05 49 06 26 74 .

Salle des fêtes Saint-Maixent-de-Beugné 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5490626

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ecole Notre-Dame Coulonges sur l’Autize Boom

L’événement Ecole Notre-Dame Coulonges sur l’Autize Boom Saint-Maixent-de-Beugné a été mis à jour le 2026-02-11 par CC Val de Gâtine