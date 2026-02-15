Ecole Notre-Dame Coulonges sur l’Autize Boom Saint-Maixent-de-Beugné
Ecole Notre-Dame Coulonges sur l’Autize Boom Saint-Maixent-de-Beugné samedi 28 février 2026.
Ecole Notre-Dame Coulonges sur l’Autize Boom
Salle des fêtes Saint-Maixent-de-Beugné Deux-Sèvres
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Samedi 28 février 2026, l’Ecole maternelle de Notre-Dame de Coulonges/l’Autize organise une boom.
On réserve sa date et on cherche son déguisement pour UNE SOIREE AVEC SES COPAINS COPINES
Les anciens élèves de l’école sont conviés à la fête.
Rdv dans la salle des fêtes de St Maixent de Beugné à partir de 18h, apporter un petit quelque chose à manger pour agrémenter le buffet partager.
Contact 05 49 06 26 74 .
Salle des fêtes Saint-Maixent-de-Beugné 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5490626
